مصر ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: له تأثير بمحيطه الإقليمي والساحة الدولية

2020/05/07 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رحبت وزارة الخارجية المصرية، الخميس (07 ايار 2020)، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما أكدت أن العراق له تأثير بمحيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية.

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

أدلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس (07 ايار 2020)، بأول تعليق بعد تسلم مهام الوزارة خلفاً لقصي السهيل، متعهداً بعقد اجتماع قريب لمناقشة الحلول لاكمال العام الدراسي.





وقال كاظم في رسالت

بغداد اليوم-بغداد

بعث رئيس مجلس النواب المصري، نبيه برّي، الخميس (07 أيار 2020)، برقية تهنئة الى رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.

وقال برّي في رسالته: "دولة رئيس مجلس الوزراء الاخ مصطفى الكاظمي المحترم، تحية طيبة وبعد، اما وقد سما ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس (07 أيار 2020)، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر توجيهاً للقوات الأمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس

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