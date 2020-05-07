وزير التعليم العالي الجديد يوجه رسالة لطلبة الجامعات والمعاهد في اول تعليق له

2020/05/07 | 16:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه وزير التعليم العالي الجديد نبيل كاظم، رسالة في اول تعليق له بعد تسلم مهام الوزارة، إلى طلبة الجامعات.وقال كاظم في رسالته التي وجهها للطلبة: “أبنائي الطلبة، انا قريب منكم جدا حيث كنت رئيسا لأكثر من جامعة، وبالوقت نفسه استاذ تدريسي مستمر بالتدريس، وتواصلي مع ابنائي الطلبة من دراسات عليا ودراسات […]

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