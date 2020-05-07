خلية الازمة تعتزم رفع دعاوى قضائية بحق من اقاموا مجالس عزاء وافراح

2020/05/07 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت خلية الازمة، الخميس، عزمها رفع دعاوى قضائية بحق كل من اقام مناسبة عزاء او فرح وتسبب بتسجيل اصابات بفيروس كورونا.وقال عضو خلية الازمة رياض عبد الامير لـ/المعلومة/ ان “اعلى معدلات اصابات بفيروس كورونا سجلت في العراق كانت سببها مناسبات جرت سابقا ونقلت العدوى”.واضاف ان “الوزارة تركت الامر الى الى وعي الموطنين […]

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