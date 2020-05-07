النجيفي: ننتظر من الكاظمي اخراج العراق من

2020/05/07 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتقدم محافظ نينوى الاسبق، اثيل النجيفي، اليوم الخميس، بالتهاني والتبريكات للرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مبينا انه ينتظر منه اخراج العراق من المحور الايراني.وغرد النجيفي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "نبارك للكاظمي نجاحه في تشكيل الحكومة وننتظر منه قضيتين، إخراج العراق من المحور الإيراني، واجراء انتخابات مبكرة تقنع الشارع".​نبارك للكاظمي نجاحه في تشكيل الحكومة وننتظر منه قضيتين...إخراج العراق من المحور الإيراني..واجراء انتخابات مبكرة تقنع الشارع #نريد_دولة— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) May 7, 2020​​​

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