مصر ترحب بالإعلان عن حكومة الكاظمي وتطالب بتفعيل العلاقات الاقتصادية

2020/05/07 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةرحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس ، بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنية له كل التوفيق والسداد في قيادة الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي ،في الاستقرار والازدهار وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية.وأكدت الخارجية المصرية في بيان صحفي "استعداد مصر لبذل كافة الجهود المخلصة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها".واضافت " ومن ثم تطلعها للتعاون الوثيق مع العراق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين".وتابع البيان " فضلاً عن تفعيل أطر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه".

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