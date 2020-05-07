قائمة بالافلام الجاهزة للعرض والتي تم تأجيلها - سمير حنا خمورو

2020/05/07 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو السينما في العالم تعيش أزمة اقتصادية خانقة، فقد كانت العديد من الأفلام الاميركية والإنكليزية واليابانية، جاهزة للتسويق بداية هذا العام، وكانت مبرمجة للعرض في تواريخ محددة يتم فيها مراعاة العطل والأعياد والمنافسة وامور أخرى، وبسبب تفشي وباء الكورونا في كل بلدان العالم وغلق دور السينما، تصورت شركات الانتاج والتوزيع في البداية انها أزمة بسيطة وستمر بسرعة، فقامت باختيار تواريخ قريبة لعرض افلامها، وعند ......





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