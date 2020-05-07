داعشي آخر يحرض على قتل اهلنا من غير المسلمين - صادق إطيمش

2020/05/07 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش وها هو داعشي آخر من دواعش المنابر يشارك دواعش المجازر ، انظر ما كتبناه حولهم تحت عنوان : دواعش المنابر خير ورثة لدواعش المجازر ، ويحرض على قتل اهلنا من غير المسلمين ، أنظر الرابط ادناه :https://arabi21.com/story/1005676/رئيس-الوقف-الشيعي-بالعراق-يدعو-لقتل-المسيحيين-شاهدلقد بدء هذا الإرهابي ، رئيس ديوان الوقف الشي ......





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