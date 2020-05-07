ترمب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس بتقييد صلاحياته للقيام بعمل عسكري تجاه إيران

2020/05/07 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الى استخدام الفيتو ضدّ قرار للكونغرس يهدف الى تقييد صلاحياته في القيام بعمل عسكري ضدّ إيران.

وبرر ترمب في تصريح، استخدام الفيتو ضد القرار قائلا، إن القرار الذي أصدره الديموقراطيون في آذار الماضي مهين جداً على حد وصفه، في إطار استراتيجيتهم الرامية للفوز في الانتخابات المقرّر اجراؤها في الثالث من تشرين الثاني المقبل، من خلال السعي لإحداث انقسام في الحزب الجمهوري، مضيفا ان قرار الكونغرس كان من شأنه تعريض حياة الاميركيين للخطر.

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