مدرب يكشف سبب تراجع أداء حراس المرمى في العراق

2020/05/07 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف المدرب وحارس المرمى السابق، ضياء جبار، سبب تراجع اداء حراس المرمى في العراق.وقال جبار لـ /المعلومة/ إن “مركز حراسة المرمى في العراق يعاني من ظلم كبير بسبب عدم فهم المركز وكيفية التعامل معه من قبل المدربين”.وأضاف ان “حارس المرمى يجب ان ينشئ من الصغر من دوري الفئات العمرية، ويفضل ان […]

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