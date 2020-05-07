صحة الكرخ توجه رسالة لأهالي منطقة الحرية والمناطق المجاورة لها بشأن كورونا

2020/05/07 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجه مدير عام صحة بغداد الكرخ، الخميس، رسالة لأهالي منطقة الحرية والمناطق المجاورة لها بضرورة الالتزام بمقررات خلية الازمة حفاظا على صحتهم وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا .وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ ‘ن “مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي وجه رسالة لأهالي منطقة الحرية والمناطق المجاورة لها […]

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