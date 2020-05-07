مصدر امني لـ” العهد نيوز” تفجير عجلة مفخخة ومقتل من فيها بقصف لطيران الجيش غربي الانبار

2020/05/07 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن تفجير عجلة مفخخة بقصف جوي غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الانبار محمولة جوا قصفت عجلة مفخخة حوضية تعود لخلايا مجرمي داعش ومقتل من فيها في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، […]

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