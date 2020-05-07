روحاني: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرا قد يكون خبرا جيدا

2020/05/07 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرا يمكن أن يكون خبرا جيدا.

وأكد روحاني أن ارتفاع أعداد الإصابات جاء بسبب ازدياد أجهزة الكشف عن الفيروس في إيران وتوسيع المختبرات، الامر الذي مكن البلاد من اكتشاف المزيد من المصابين وخاصة الذين لا تظهر عليهم الأعراض وهم غالبا لا يراجعون المستشفيات، مشيرا الى أن القضاء على فيروس كورونا غير ممكن على الأمد القصير، وانه لا يزال متفشيا في إيران ولا يمكن اجتياز المرحلة دون امتلاك لقاح أو دواء، وعليه فإن المسألة مرتبطة بمدى التزام المواطنين ومراعاتهم للإرشادات الصحية.

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