خامنئي: على إيران التصدي للفيروسات الطبيعية والمصطنعة على حد سواء

2020/05/07 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الى الحفاظ على اقتصاد البلاد من الفيروسات الطبيعية والمصطنعة على حد سواء.

وقال، إن الإنتاج النامي يمكنه المحافظة على اقتصاد البلاد أمام الفيروسات الطبيعية والمصطنعة، وان بلاده كما تصدت لفيروس كورونا، فإنه يمكنها التصدي للفيروسات المصطنعة، كالحظر أو تذبذبات سعر النفط والهزات المختلفة، مضيفا أن إيران قادرة بطاقاتها وقدراتها على تحقيق النهضة الإنتاجية، على غرار إطلاق الأقمار الصناعية والصناعات الدفاعية.

وأشار خامنئي إلى أن طهران لديها القدرة على تحديد هدف لوضع القمر الصناعي في مدار ارتفاعه ستة وثلاثين ألف كيلومتر.

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