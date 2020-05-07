نائب يدعو ’’الحرس المؤسس’’ للعملية السياسية للأعتزال: ستصدر ’’شهادات وفاة’’

2020/05/07 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، الخميس (07 أيار 2020) ما اسماه بـ’’الحرس المؤسس’’ للعملية السياسية في العراق إلى الأعتزال، بحسب تعبيره.

وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "العمل جاري لاصدار شهادات وفاة سياسية للحرس المؤسس للعملية السياسية وليس هناك إمكانية لتحديث الإعدادات".

واختتم تغريدته بوسمة "#الاعتزال_طيب".

بغداد اليوم- كردستان

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، حسم الحزب خياراته بترشيح وزير المالية في الحكومة السابقة فؤاد حسين لوزارة الخارجية بحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان لـ(بغداد اليوم)، انه " تبقت وزا

بغداد اليوم - متابعة

حذرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية من خطر داهم يسمح بزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا وربما لمعدلات غير مسبوق لا علاقة له بخروق الحظر الجزئي فيما أوضحت اسباباً "إيجابية" زادت عدد ما يسجل من إصابات خلال

بغداد اليوم- بغداد

أدلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس (07 ايار 2020)، بأول تعليق بعد تسلم مهام الوزارة خلفاً لقصي السهيل، متعهداً بعقد اجتماع قريب لمناقشة الحلول لاكمال العام الدراسي.





وقال كاظم في رسالت

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