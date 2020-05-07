الديمقراطي الكردستاني يعلن حسم وزارة الخارجية لـ

2020/05/07 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، حسم الحزب خياراته بترشيح وزير المالية في الحكومة السابقة فؤاد حسين لوزارة الخارجية بحكومة مصطفى الكاظمي.وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان لـ(بغداد اليوم)، انه " تبقت وزارتان للكرد بكابينة الكاظمي لم تحسما وهما العدل والخارجية وتم حسم تسمية خالد شواني للاولى وفؤاد حسين للثانية".وأضاف أن "فؤاد حسين شخصية سياسية قيادية يتمتع بكارزما ومهنية عالية وعلاقات دولية وسياسية خاصة في ظل الوضع الحالي وحاجة العراق لوزير من هذا النوع يحقق مكاسب عدة للبلد من بينها الحفاظ على التوازن في علاقات العراق الخارجية وتوسيعها وبديل فؤاد حسين بالنسبة لنا هو فؤاد حسين نفسه".

وفشل يوم امس 5 مرشحين للكابينة الوزارية الجديدة في الحصول على ثقة البرلمان لوزارات التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، انه ليس هناك وقت محدد لاكمال ما تبقى من الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المرشحين الخمسة الذين سقطوا في جلسة منح الثقة، سيتم استبدالهم واعادة ارسال الاسماء مع مرشحي الوزارات التي أجلت الى مجلس النواب مجددا".واضاف ان "استبدال الاسماء بكل تأكيد يحتاج الى جولة من المفاوضات لرئيس الوزراء مع الكتل السياسية من أجل تقديم البدلاء لنيل ثقة البرلمان"، مرجحا "تقديم البدلاء خلال الاسبوعين المقبلين لنيل الثقة".وعقد البرلمان جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.ومنح البرلمان العراقي امس، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

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وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"،

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وقال كاظم في رسالت

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