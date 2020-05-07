حشد عامرية الصمود لـ”العهد نيوز”: ترحيل عدد من رعاة الأغنام من المناطق الغربية لدواع أمنية

2020/05/07 | 17:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الخميس، عن ترحيل عدد من رعاة الاغنام من غير سكنة المحافظة لدواعي امنية.وقال العيساوي في تصريح لوكالة “العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق تواجد رعاة الاغنام في وادي قذف وثميل غربي الانبار […]

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