نبأ سار من اربيل .. تعافي 11 مصابا بكورونا بيوم واحد

2020/05/07 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس عن تعافي خمسة مصابين جدد بفيروس كورونا.

وكانت المديرية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تماثل ستة مصابين بكورونا للشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان خمسة مصابين قد اكتسبوا الشفاء التام وغادورا المستشفى.

واوضح البيان ان عدد المتعافين من الفيروس ارتفع الى 189 حالة.

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