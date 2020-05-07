خبير قانوني يوضح كيفية إدارة حقائب الكاظمي الشاغرة

2020/05/07 | 17:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، انتهاء أعمال جميع وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

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