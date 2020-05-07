نائب عن الحكمة لـ”العهد”: لم نرشح اي وزير بحكومة الكاظمي .. هناك اشكاليات على بعض الوزراء

2020/05/07 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، اليوم الخميس، ان تياره لم يرشح اي وزير بحكومة مصطفى الكاظمي التي نالت ثقة البرلمان مطلع اليوم الجاري.وقال سروط في حديث متلفز لـ”العهد”، “ندعم حكومة الكاظمي للخروج من الأوضاع الأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، “مبينا ان “الكاظمي رجل مهني وكفوء ولديه القدرة على إدارة […]

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