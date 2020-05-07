2020/05/07 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تتواصل اجتماعات الوفد الرفيع لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني مع الحكومة العراقية من اجل التوصل لحلول مناسبة لمسألتي النفط وتأمين حقوق واستحقاقات الاقليم مقابل التزام الاقليم بالتزاماته.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم، سمير هورامي لشفق نيوز، بشأن مضمون الاجتماعات، ان المباحثات وفضلا عن بيان المعلومات والوثائق وتبادلها بين الطرفين فانهما توصلا لطرح عدد من المقترحات كحلول لمسألة النفط والحقوق والاستحقاقات المالية للاقليم.

ولفت الى ان عددا من كبار المسؤولين في وزارات المالية والتخطيط والنفط، والمدير العام لشركة سومو وعدد من المستشارين التابعين لرئيس الحكومة العراقية يشاركون في الاجتماعات، مبينا ان من المقرر ان تتواصل الاجتماعات يوم غد الثامن من شهر ايار الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل وبغداد تتوصلان لمقترحات لحل مشكلتي النفط والاستحقاقات المالية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل وبغداد تتوصلان لمقترحات لحل مشكلتي النفط والاستحقاقات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).