2020/05/07 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصفت النائبة عن محافظة الديوانية، هدى سجاد، اليوم الخميس، تأخر صرف رواتب المتقاعدين بالاهمال، داعية للاسراع بصرفها وعدم تكرار التأخير مجددا".وقالت سجاد في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "لمن المؤسف ان يتم تأخير صرف رواتب المتقاعدين، وهذا يؤشر اهمال يؤسف له".وأضافت "اننا نُجدد دعوتنا للاسراع بصرف رواتب جميع المتقاعدين كون هذه الشريحة قدمت الكثير لمؤسسات الدولة وتحتاج الرعاية والاهتمام لا الاهمال، وان افراد هذه الشريحة ينتظرون رواتبهم كونها المصدر الوحيد".ودعت النائبة "وزارة المالية لعدم تكرار هذا الامر وايلائه اهمية قصوى وابعاد هذه الشريحة عن التخبطات الحكومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تصف تأخر رواتب المتقاعدين بـ"الاهمال" وتدعو المالية لصرفها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تصف تأخر رواتب المتقاعدين بـ"الاهمال" وتدعو المالية لصرفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).