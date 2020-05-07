الكاظمي يبحث مع عبد المهدي عدد من الملفات

2020/05/07 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عدداً من الملفات.وذكر مصدر حكومي لوكالة الانباء العراقية، أن ” الكاظمي زار عبد المهدي وبحث الجانبان عدداً من الملفات من بينها الانتقال السلمي والسلس للسلطة واستمرار التعاون والاستفادة من الخبرات”.واعرب عبدالمهدي عن تمنياته للكاظمي وكابينته الوزارية […]

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