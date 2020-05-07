نينوى ترفع الحظر الشامل من يومي الجمعة والسبت

2020/05/07 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قرر محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الخميس، تحويل حظر التجوال الشامل ليومي الجمعة والسبت إلى الحظر الجزئي.وقال الجبوري في بيان تلقته “العهد نيوز”، “قررنا رفع حظر التجوال الشامل ليومي الجمعة والسبت اسوة ببقية أيام الأسبوع وتمديد رفع الحظر الى الساعة العاشرة مساءً للتخفيف عن المواطنين وتسهيل حركتهم مع اقتراب حلول عيد […]

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