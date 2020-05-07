الكربولي: تطهير الكاظمي مكتبه من المستشارين

2020/05/07 | 17:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوضع رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الخميس، اجراء واحد لنجاح رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي في مهمته.وغرد الكربولي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "إجراء واحد يضمن لرئيس الوزراء النجاح في مهمته، تطهير مكتبه ومكاتب الوزراء من المستشارين الدمج ومن مدراء المكاتب والموظفين مسؤولي مكاتبهم الاقتصادية".​إجراء واحد يضمن لرئيس الوزراء النجاح في مهمته...تطهير مكتبه ومكاتب الوزراء من المستشارين الدمج و من مدراء المكاتب والموظفين مسؤولي مكاتبهم الاقتصادية.#حملة_تطهير_المكاتب_الوزارية— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) May 7, 2020​​​

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