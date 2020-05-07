2020/05/07 | 17:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. قرار بوقف التمويل باشكاله كافة لحين دراسته من قبل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. قرار بوقف التمويل باشكاله كافة لحين دراسته من قبل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).