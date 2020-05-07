2020/05/07 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري كونه أغفى باكراً في اليوم السابق، أفاق عليكي مع أولى أشعة الشمس وكانت امرأته وأولاده ما زالوا يغطون في النوم.



مثل شعور المرء حين يستيقظ على أرضٍ غريبة، كذلك الأمر بالنسبة إليه؛ كأنما خرجَ لتوه من رحم الأم، ليلقي النظرة البكر على العالم.



لكن معدته هيَ مَن سبقت حواسه، بأن بدأت تئن جوعاً.



على ذلك، تذكّرَ كيفَ اعتذر من الضيف عن المشاركة في تناول العشاء بسبب الوسن، الذي غلبه وجميع أفراد عائلته.



هذه الذ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضعة أعوام ريما: الفصل الثالث/ 2 - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضعة أعوام ريما: الفصل الثالث/ 2 - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).