2020/05/07 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي الحروب الوقحة في الألفية الثالثة دراسة ذرائعية مستقطعة لرواية قيامة البتول الأخيرة ( الأناشيد السرية) -;- مقدّمة:يقول داريدا: " إن شيئًا ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر لكننا لا ندري ما هو" بهذه الحيرة والدهشة أشار داريدا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر! ولعل أسوء ما في تلك الأحداث لم يكن الأحداث بحدّ ذاتها, وإنما تدعيات تلك الأحداث, التي وضعت العالم بأثره أمام صراع لا يمكن تح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحروب الوقحة في الألفية الثالثة دراسة ذرائعية لرواية قيامة البتول الأخيرة ( الأناشيد السرية) للأديب زياد كمال حمامي - عبير خالد يحيي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحروب الوقحة في الألفية الثالثة دراسة ذرائعية لرواية قيامة البتول الأخيرة ( الأناشيد السرية) للأديب زياد كمال حمامي - عبير خالد يحيي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).