صحة الكرخ توجه رسالة لأهالي منطقة الحرية والمناطق المجاورة لها بشأن كورونا

2020/05/07 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه مدير عام صحة بغداد الكرخ، الخميس، رسالة لأهالي منطقة الحرية والمناطق المجاورة لها بضرورة الالتزام بمقررات خلية الازمة حفاظا على صحتهم وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا .

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