2020/05/07 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب مهام عمله صباح اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبيل كاظم يتسلم حقيبة وزارة التعليم العالي ويباشر مهام عمله ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبيل كاظم يتسلم حقيبة وزارة التعليم العالي ويباشر مهام عمله ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).