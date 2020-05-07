أمير الكويت يهنئ صالح والكاظمي ويؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق

2020/05/07 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة البرلمان.

وأعرب الشيخ الصباح في رسالتين، كانت الأولى موجهة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، والثانية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعرب خلالهما عن أمانيه بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة واعضائها، لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، بما يضمن تحقيق مصالح البلدين.

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