بابل تقرر اعادة فتح المزارات الدينية بشروط واستمرار الحظر الشامل في منطقتين

2020/05/07 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

اصدرت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم الخميس، قرارات جديدة بخصوص اجراءات الوقائية من فيروس كورونا...





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