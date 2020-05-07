مقتل شرطي بنيران قناص لداعش قرب ناحية ابي صيدا في ديالى

2020/05/07 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس، بمقتل شرطي بنيران قناص لداعش قرب ناحية ابي صيدا في ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطيا قتل بنيران قناص داعش في نقطة مرابطة قرب قرية شيخي في اطراف ناحية ابي صيدا 25 كم شمال شرق بعقوبة".

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ديالى، توترا امنيا في الاونة الاخيرة، بسبب زيادة خلايا تنظيم داعش هجماتها على المواطنين والاجهزة الامنية، فضلا عن استهداف شبكات الطاقة الكهربائية في المحافظة.

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤولون امنيون بمدن جنوبية، عن الوصول لعدد من المتورطين بحوادث حرق الحصول والمحاصيل الزراعية فيما اعلنوا عن اتخاذ اجراءات امنية لحماية المحاصيل بالتنسيق مع الاهالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة الديوانية عام

بغداد اليوم- الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (07 ايار 2020)، مقتل إرهابيين انتحارين اثنين وتفجير عجلتين مفخختين في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة محمولة جوآ من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأ

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (07 ايار 2020)، انهاء المرحلة الثانية من عملية ’’ثأر الصائمين’’ غربي محافظة صلاح الدين، فيما كشف عن نتائجها.

وقالت إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الال

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