2020/05/07 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف..اعلنت مديرية بلدية النجف، الخميس، استئناف العمل في المشاريع التي توقفت بسبب جائحة كورونا.وقال مدير اعلام البلدية بشار السوداني لـ /المعلومة/ إن “جميع المشاريع المنفذة من كوادر البلدية سواء مشاريع تنمية الاقاليم او التنفيذ المباشر استأنف العمل فيها مجددا بعد رفع حظر التجوال الجزئي في المحافظة”.وأضاف السوداني أن “الأعمال بدأت بمتنزه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تعلن استئناف العمل بجميع مشاريعها المتوقفة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تعلن استئناف العمل بجميع مشاريعها المتوقفة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).