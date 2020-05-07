الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 36 اصابة جديدة بكورونا في 3 محافظات

2020/05/07 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وفقاً لبيانات رسمية ومصادر طبية ، سجل العراق حتى ساعة اعداد هذا الخبر 36 إصابة بفيروس كورونا في 3...





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