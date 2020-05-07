2020/05/07 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وفقاً لبيانات رسمية ومصادر طبية ، سجل العراق حتى ساعة اعداد هذا الخبر 36 إصابة بفيروس كورونا في 3...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 36 اصابة جديدة بكورونا في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
وفقاً لبيانات رسمية ومصادر طبية ، سجل العراق حتى ساعة اعداد هذا الخبر 36 إصابة بفيروس كورونا في 3...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 36 اصابة جديدة بكورونا في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 36 اصابة جديدة بكورونا في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).