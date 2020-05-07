مدير مستشفى سامراء لـ”العهد نيوز”: انقاذ حياة مريضة وافدة من السليمانية تعاني من ألتهاب الزائدة الدودية

2020/05/07 | 18:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين كشف مدير مستشفى سامراء في صلاح الدين الدكتور علي خلف علي، اليوم الخميس، انقاذ حياة مريضة وافدة من محافظة السليمانية تشكو من التهاب الزائدة الدودية.وقال علي في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان ” فريقا طبيا متخصص في مستشفى سامراء العام التابعة لدائرة صلاح الدين انقذ حياة مريضة من سكنة الحويش […]

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