العراق في حيرَة اقتصادية: قد لا تتوفّر الأموال في الشهر المُقبل

2020/05/07 | 18:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُشكّل الأزمة الاقتصادية الراهنة في #العراق الخطر الكبير على موظفي قطاعات الدولة الذين يقاربون /4/ ملايين، والمتقاعدين الذين يصل مجموعهم /3/ ملايين، ومليون آخر من أصحاب الإعاقات وما شابه.إذ يقول مسؤول عراقي لـ “فرانس…

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