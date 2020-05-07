اغتيال باحث صيني في الولايات المتحدة

2020/05/07 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الشرطة الأمريكية أن أستاذا بجامعة “بيتسبيرغ” في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة ، كان على وشك تحقيق “نتائج مهمة للغاية” في بحث حول مرض Covid-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد قتل بالرصاص على ما يبدو اثناء عطلة نهاية الأسبوع.وحسب “سي إن إن” تم العثور على الأستاذ المساعد، الذي تم تحديده باسم […]

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