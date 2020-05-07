سَحَبْنا الثِقة .. وليخسأ الخاسئون - امين يونس

2020/05/07 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس برلمان أقليم كردستان العراق ، لم يجتمع منذ أشهُر وأسابيع خلال السنة الحالية ، بسبب العطلة الإجبارية جراء إنتشار وباء كورونا وأيضاً العطلة الربيعية الإعتيادية .



علماً ان هذه الفترة بالذات ، إكتظتْ بالأزمات الخانقة واحدة تلو الأخرى ..



فمن التلكؤ في تنفيذ " الإصلاحات " والحَد من الفساد المُستشري ، إلى تعمُق الخلافات بين الحزبَين الحاكمَين الفعليين الديمقراطي والإتحاد ، إلى هشاشة العلاقة بين حكومة الأ ......





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