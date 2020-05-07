المستطرف في أفكار علماء الفيزياء الفلكية - عبدالرزاق دحنون

2020/05/07 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون إلى الصديق سلام إبراهيم محمدهل الكون يتوسع؟ مضى أكثر من خمسين عاماً على إعلان بعض العلماء عن اكتشاف دليل قاطع على توسع الكون بدءاً من حالة كان فيها شديد الحرارة والكثافة، فقد عثروا على الشفق البارد للانفجار الكبير.



والشفق البارد تشكل في الظروف القاسية التي رزح تحتها الكون في بواكيره، حيث أصدرت المادة المؤينة، المشردة، شفقاً جرى احتجازه فيها، مثلما يحدث لضوء في ضباب كثيف.



تنامت بلاز ......





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