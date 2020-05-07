المتقاعدون ..ضاعت لحاهم بين حانه ومانه!!

2020/05/07 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب هذا الشهر أصبح حال المتقاعدين في أسوأ أحواله ، وقد واجهتهم صدمة عدم تسلم رواتبهم منذ اكثر من إسبوع ، بسبب قرار خبيث التوقيت من حكومة عبد المهدي اوقفت صرف الرواتب بالرغم من ان هيئة التقاعد أبلغت المتقاعدين قبل ثلاثة ايام ان رواتبهم ستصرف خلال يومين، وهي متأخرة منذ اسبوع سابق ، […]

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