عالم فيروسات روسي يوضح خطر انتشار فيروس كورونا صيفا

2020/05/07 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أوضح الدكتور في العلوم الطبية، البروفيسور أناتولي التشتاين أثناء مقابلة تلفزيونية، كيف سيتغير الوضع الوبائي في فصل الصيف.وأشار الخبير في علم الفيروسات، إلى أنه من المفترض أن يتباطأ انتشار الفيروس في الصيف، وهذا ليس مرتبطا بافتراضات التأثير السلبي للحرارة والأشعة الشمسية في فيروس كورونا المستجد.وقال، “بالطبع هذا ليس مرتبطا بأن الطقس […]

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