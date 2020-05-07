2020/05/07 | 18:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أقر البيت الأبيض بإصابة موظف أمني من محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع قوله إن الفيروس التاجي أصاب أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة ب‍البيت الأبيض والتي تعمل على التواصل الوثيق مع ترامب وعائلته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يقتحم البيت الأبيض.. إصابة أقرب شخص لترامب بالفيروس المستجد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يقتحم البيت الأبيض.. إصابة أقرب شخص لترامب بالفيروس المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).