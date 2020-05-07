المستشار المالي للحكومة يعلن عن إجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني

2020/05/07 | 18:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، وجود حزم من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “هنالك حزماً من الإجراءات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني”، مبينا أن “الحزمة الأولى منها تتضمن اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة جدا، فضلا عن القروض الكبيرة الخاصة […]

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