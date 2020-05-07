برنت يرتفع ويتجاوز حاجز الـ 30 دولارا للبرميل

2020/05/07 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يوليو المقبل، اليوم الخميس، بنحو 5.5 في المائة ” لتتداول عند 31.35 دولار للبرميل وصعد خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر يونيو، بنحو 8.4 في المائة ليتداول عند 26 دولار للبرميل.وتراجعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، بعد ان كانت قد سجلت قفزة كبرى […]

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