أمطارٌ غزيرة تتلف المحاصيل الزراعية في ديرالزور

2020/05/07 | 18:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الأيام الماضية في محافظة #دير_الزور، بتلف معظم المحاصيل الزراعيّة في المحافظة، كما أدت إلى تهدم جزئي للعديد من المباني المتصدعة التي كانت قد تعرضت للقصف سابقاً.وأكدت مصادر محلية…

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