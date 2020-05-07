صور .. اربيل تدشن مشروع السيارات الكهربائية لنقل السكان بالمجان

2020/05/07 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في الوقت الذي يستمر فيه قرار حظر تجوال السيارات في الشوارع الرئيسة داخل مركز مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اعلنت مديرية بلدية اربيل ، اليوم الخميس، عن تخصيص عدد من السيارات الكهربائية وباستطاعة السكان الاستفادة خدماتها بشكل مجاني من اجل تسهيل تنقل المواطنين في مركز المدينة.

وقال فرهاد عمر المشرف على المشروع لشفق نيوز ان رئاسة بلدية اربيل قامت بتأمين هذه السيارات لخدمة المواطنين القاطنين في اربيل اعتبارا من الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة عصرا.

واضاف ان هذه السيارات هي من نوع ملاعب الغولف وهي كهربائية وصامتة ولا تخلف دخانا لذلك فهي تعد صديقة للبيئة.

واوضح ان السيارات التي دخلت الخدمة حاليا هي 14 سيارة تقدم خدماتها مجانا للمواطنين على ان يتوسع مستقبلا، مبينا ان البلدية حددت ثلاث محطات لها الاولى قرب مبنى المحافظة والثاني عند تقاطع حمامة السلام والثالث عند سوق نشتيمان

واشار الى انه بامكان كل سيارة ان تحمل ثلاثة ركاب فقط.

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