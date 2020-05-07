2020/05/07 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، توجيه السيطرات المنتشرة بين صلاح الدين وديالى، بتسهيل مرور جميع العجلات المحملة بالدواجن والمواد الغذائية والطبية، وعدم اعتراضها أو تأخيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة: توجيه سيطرات صلاح الدين وديالى بتسهيل مرور المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة: توجيه سيطرات صلاح الدين وديالى بتسهيل مرور المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).