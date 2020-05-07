شاهد: الترحيب الدولي والعربي لحكومة الكاظمي العراقية

2020/05/07 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت ردود الافعال حول نيل حكومة مصطفى الكاظمي العراقية الثقة البرلمانية وتأييد الكتل الشيعية الكبرى في البرلمان....

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