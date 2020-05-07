بوادر أمل بانحسار كورونا في العراق.. تسجيل 63 إصابة في 3 محافظات وصفر وفيات

2020/05/07 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص البيان: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٢٨٧٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٠٦٠٤).– تشيد […]

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