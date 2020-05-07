الامم المتحدة تطالب بـ 60 مليون دولار لحماية صحة وسلامة النساء والفتيات اليمنيات

2020/05/07 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان ، الخميس، إلى توفير ما يقرب من 60 مليون دولار لحماية صحة وسلامة النساء والفتيات في اليمن بشكل عاجل ، حيث تظهر الأرقام أن امرأة كل ساعتين تفقد حياتها في المخاض.وذكر موقع الامم المتحدة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن” أكثر من 48 ألف امرأة يمنية […]

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